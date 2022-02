AMATORI La Marianna ammazzagrandi. Stignano a +4

CAMPIONATO AMATORI

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO L’UNDICESIMA GIORNATA DI ANDATA

GARE DI RECUPERO:

MONASTERACE – REAL BIANCO 5-5

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – VAVALACI SIDERNO 2-1

UNDICESIMA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA

AMATORI AFRICO – INTER CLUB LOCRI 7-6

AMATORI FRIENDS BOVALINO – MONASTERACE AMATORI 2-2

AMATORI GROTTERIA – AMATORI MAMMOLA 1-2

AMATORI CALCIO LOCRI – LA MARIANNA CINQUEFRONDI 3-5

AMATORI STIGNANO – ZALEUCO LOCRI 4-1

AZZURRA AMATORI – AMATORIALE BENESTARE 5-2

VAVALACI SIDERNO – AMATORI REAL BIANCO 0-0

CLASSIFICA DOPO L’UNDICESIMA GIORNATA:

AMATORI STIGNANO punti 28

AMATORI LOCRI e VAVALACI SIDERNO punti 24

ZALEUCO LOCRI punti 18

AMATORI GROTTERIA, AZZURRA e MONASTERACE AMATORI punti 17

REAL BIANCO punti 16

LA MARIANNA CINQUEFRONDI punti 13

AMATORI MAMMOLA Punti 10

AMATORI BENESTARE punti 8

INTER CLUB LOCRI e AMATORI AFRICO punti 6

AMATORI FRIENDS BOVALINO Punti 5

N.B.: AMATORI LOCRI, AMATORI GROTTERIA, AMATORI AFRICO, AMATORI BOVALINO UNA PARTITA IN MENO.

Sei punti in quattro giorni. È la squadra de La Marianna Cinquefrondi l’assoluta protagonista della settimana appena trascorsa: vince il recupero coi Vavalaci del giovedì e s’impone addirittura con una “manita” sul campo degli Amatori Locri, in una partita preceduta dall’esposizione di un meritorio striscione dei padroni di casa contro la guerra in Ucraina. Dunque, la formazione della Piana si rivela “ammazzagrandi” e balza in classifica a 13 punti, quasi raddoppiando il proprio score in meno di una settimana. Il turno è favorevole alla capolista Stignano, che allunga sulle inseguitrici, visto che i Vavalaci non sono andati oltre il pareggio casalingo contro il Real Bianco. La capolista se ne va, o almeno ci prova, dopo il poker sugli avvocati dello Zaleuco Locri con reti di Khoris, Costa, Scuteri e Leuzzi. Di Franco il goal della bandiera degli ospiti.

Raddoppia anche l’Africo, che supera l’Inter club al termine di un match pirotecnico con ben 13 reti. Tripletta di Carrozza, doppietta di Primerano e goal di Battaglia e Stilo per l’Africo che raggiunge in classifica proprio l’Inter Club e lascia all’ultimo posto gli Amatori Bovalino, che non vanno oltre il pareggio casalingo contro il Monasterace.

Balzo in avanti dell’Azzurra, che ne fa cinque al Benestare (in rete Morabito P., Rinarello, Antico e doppietta di Agostino) mentre il Mammola vince il derby della Vallata del Torbido in casa del Grotteria, grazie a una doppietta di Scali S.. Per il Grotteria a segno Panetta V.

Una cosa è certa: a detta di tutti i protagonisti, quello in corso di svolgimento viene considerato come il più bel torneo amatoriale degli ultimi dieci anni, nonostante l’emergenza CoVid che in molti casi ha decimato gli organici. Lo spirito che si coglie è quello giusto segno che, almeno da queste parti, ne stiamo uscendo migliori.

PROSSIMO TURNO (5-6 MARZO):

AMATORI BENESTARE – AMATORI FRIENDS BOVALINO

AMATORI MAMMOLA – AZZURRA AMATORI

AMATORI REAL BIANCO – AMATORI STIGNANO

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – AMATORI AFRICO

MONASTERACE AMATORI – AMATORI LOCRI

VAVALACI SIDERNO – INTER CLUB LOCRI

ZALEUCO LOCRI – AMATORI GROTTERIA