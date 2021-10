ACCADEMIA SENOCRITO Il programma degli eventi autunnali

R. & P.

Domenica 10 ottobre parte la grande musica con gli eventi dell’Accademia di musica, lettere e arti Senocrito: a presentare il ricco cartellone sono il Direttore Artistico M° Loredana Pelle e il Direttore Musicale M° Alessandro Tirotta.

L’Accademia Senocrito, operante da anni sul territorio della Locride e in modo diffuso anche a livello regionale, da quest’anno è un Ente riconosciuto dal Ministero della Cultura – Direzione generale dello spettacolo dal vivo. “In stretta sinergia abbiamo creato un cartellone di eventi variegati che vedono la presenza di compagini artistiche di spessore, importanti artisti del panorama internazionale e due prime esecuzioni, una assoluta e una a livello regionale”, affermano i Maestri Pelle e Tirotta. Grande soddisfazione la esprime il M° Saverio Varacalli, presidente dell’Accademia Senocrito di Gerace, che si dice entusiasta per questa prima stagione concertistica nella città capoluogo e che fa ben sperare per una stabilità musicale per tutto il territorio negli anni a seguire.

Saranno cinque i prestigiosi appuntamenti nella città capoluogo:

domenica 10 ottobre, presso la sala dei convegni del Museo del Bergamotto, vedremo impegnati i solisti dell’ Orchestra Nuova Scarlatti di Napoli diretti dal M° Gaetano Russo. Il Museo ospiterà anche l’evento del 24 ottobre con le prime parti dell’Orchestra del Teatro “F. Cilea” con l’esecuzione in prima esecuzione in Calabria i quartetti per flauto ed archi di W. A. Mozart.

Continua la rassegna concertistica il 31 ottobre presso il Teatro “Zanotti-Bianco” con il Galà d’operetta che vedrà coinvolti il soprano Aurora Tirotta e il baritono Raffaele Facciolà accompagnati al pianoforte da Loredana Pelle. Ancora giorno 7 novembre sempre al “Zanotti-Bianco” l’esibizione del Tangata Quartet, con un programma incentrato sul genio del Tango, il compositore argentino Astor Piazzolla.

La serie di eventi si concluderà il 3 dicembre al Teatro “F. Cilea”, con il Concerto Lirico in prima esecuzione assoluta di musica vocale da camera di Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini con orchestra. Le voci soliste saranno quelle del soprano Marily Santoro, del mezzosoprano Chiara Tirotta e del tenore Riccardo Della Sciucca; protagonista la Senocrito Festival Orchestra diretta dal M° Alessandro Tirotta, autore delle orchestrazioni, novità editoriale esclusiva della EMW di Milano.

Non poteva mancare, in una stagione musicale così ricca, un grande evento a Locri:

il 23 ottobre presso il Palazzo della Cultura andrà in scena il più famoso degli intermezzi musicali: La serva padrona, di Giovan Battista Pergolesi, con Eleonora Pisano e Raffaele Facciolà (Serpina e Uberto), Domenico Santacroce (Vespone) con la Regia del veterano M° Gaetano Tirotta; il M° al cembalo sarà Loredana Pelle sotto la Direzione d’orchestra del M° Alessandro Tirotta. Ampia scelta musicale dunque e per tutti i gusti, aggiunge il M° Varacalli, con prezzi di biglietti popolari, in un momento storico in cui l’intento è quello di far tornare la gente a teatro per godere della “bella musica”.

