9°ROCCELLA FITWALKING Domenica 8 agosto la seconda tappa

“La Bellezza dei Luoghi” è il tema del secondo appuntamento con “La Catalana”, Fit&Love – 9° Roccella FitWalking, organizzata dall’A.S.D. Calabria Fitwalking, che si terrà domenica 8 agosto con raduno alle ore 18:00 e partenza alle ore 18:30 davanti al Centro Evangelico “Emmaus” – strada Junchi/Pietra di Fonte a 2 km dalla S.S. 106.

Archiviata con successo la prima giornata di camminata a passo sostenuto, all’insegna della “Magia dei Luoghi”, questa volta i fitwalkers, guidati dal presidente, Fausto Certomà, si addentreranno alla scoperta delle campagne a sud del Bosco CatROCCEalano: un percorso circolare di difficoltà medio-bassa, per un totale di 7.5km.

Panorami indimenticabili e scorci mozzafiato rinfrescheranno e sorprenderanno i tanti appassionati che potranno rifocillarsi presso il punto ristoro situato a metà tragitto.

«È stata una prima tappa spettacolare – ha raccontato entusiasta il presidente e membro del Comitato nazionale per lo sviluppo del FitWalking, Certomà -. Non ci aspettavamo un’adesione così massiccia, visto il caldo torrido e il percorso impegnativo. Camminare tutti insieme, in gruppo, come se fossimo un’unica entità ci ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia fondamentale la socialità e quanto il fitwalking sia una disciplina aggregante, che consente a chi la pratica di riappacificarsi con lo spazio circostante, di mantenersi in forma e, cosa più importante, di divertirsi nella “terra di mezzo”, la meravigliosa collina».

Nel corso della camminata, gli appassionati si sono imbattuti nelle tante aree deturpate e violentate dagli incendi che, purtroppo, si stanno verificando in questi ultimi giorni.

Camminare a pochi passi da quelli che, un tempo, erano aree e spazi rigogliosi ed ora rinsecchiti e avvolti da cenere e fuliggine, fa male al cuore ma, allo stesso tempo, spinge gli amanti delle passeggiate all’aperto a non arrendersi, dimostrando ai piromani che i loro atti vigliacchi non potranno mai fiaccare l’entusiasmo di tutto il movimento della Calabria FitWalking che, con gesti concreti, protesta vivamente contro chi continua a distruggere la natura.

L’appuntamento è, quindi, per domenica 8 agosto per continuare a conoscere quei paesaggi che ci fanno innamorare sempre di più della nostra terra di Calabria.

La manifestazione è organizzata dall’A.S.D. Calabria FitWalking, patrocinata dal Comune di Roccella Jonica e sostenuta da Banca Generali Private.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.

Per rimanere aggiornati sulle attività dell’Associazione, non dovete far altro che visitare e mettere un like alla pagina Facebook “Calabria FitWalking”.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta di domenica a questo link: https://fb.me/e/2u0yNAfea?ti=wa .

Per qualsiasi informazione, telefonare al numero 388/9797765.