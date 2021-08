ROCCELLA JONICA I Jackson One al Summer Rock Contest Festival

R. & P.

Torna il Rock Contest di Radio Roccella.

Martedì 10 agosto, alle ore 21:30, Teatro al Castello, un’unica serata per un concerto d’eccezione con i Jackson One.

L’edizione 2021 dell’evento promosso da Radio Roccella, la cui direzione artistica è affidata a Manuela Cricelli e Ilario Ierace, ricalcando la formula dello scorso anno imposta dalla pandemia, che aveva impedito la partecipazione di vari gruppi prediligendo invece l’esibizione di un solo grande artista, vedrà protagonista la band che, riproponendo stile e ritmi dell’indimenticabile Michael Jackson, darà vita a un originale live multimediale, musicale e visivo, di grande impatto.

«Dopo lo strepitoso successo ottenuto nel 2020 con la presenza di Ricky Portera (fondatore degli Stadio, chitarrista di Vasco Rossi), per i nostri 45 anni di attività radiofonica Radio Roccella propone lo spettacolo performante di questa nota Tribute-band le cui date europee sono sold out ovunque con ben 250 date annuali – spiegano gli organizzatori –. I Jackson One rendono omaggio al compianto re del pop Michael Jackson con uno show nel quale Roy Paladini interpreta al meglio, con innegabile talento, la leggendaria gestualità e il timbro vocale del grande Jackson. Sul palco, 8 strepitosi musicisti e un gruppo di ballerini. Uno sbalorditivo live costruito su effetti speciali curati nei minimi dettagli che affascinerà, ne siamo certi, il pubblico che rivivrà in questa magica serata le gesta del pluripremiato re del pop».

Il Rock Contest, da quattro anni, propone sul territorio manifestazioni musicali e culturali che valorizzano il meglio dei generi musicali come il rock e affini, dando a formazioni giovanili provenienti da tutta Italia visibilità e opportunità di produrre i loro lavori, con una vasta partecipazione di pubblico e numerose visualizzazioni sui social.

Dopo il successo della kermesse “Sapori di blues”, andata in scena a luglio, Radio Roccella scende in campo proponendo nuove esperienze musicali tra emozioni e sano divertimento.

La manifestazione si svolgerà in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Per maggiori informazioni consultate il sito www.radioroccella.it.