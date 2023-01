VOLLEY REGHION Il 2023 si apre con la sfida salvezza contro la Stefanese Volley

R. & P.

Si apre con una trasferta il nuovo anno per la Volley Reghion.

La formazione reggina dovrà tornare in Sicilia per giocare la penultima partita del girone d’andata: avversaria di turno la Stefanese Volley, penultima forza del campionato grazie al magro bottino di tre punti conquistato nel 2022.

Match molto importante in chiave salvezza, visto che le ragazze guidate da coach Pellegrino occupano la nona posizione in coabitazione con la Saracena Cassiopea e possono vantare un margine di tre lunghezze sulla quart’ultima.

Per continuare la corsa verso la permanenza in B2, non bisognerà mai abbassare la guardia.

Le padrone di casa hanno vinto una sola volta in questo torneo, nel match d’esordio contro la Planet Strano Light, poi una lunga serie di sconfitte con la vittoria di un solo set.

Molto più proficuo l’ultimo periodo per le reggine, che affrontano la trasferta di Santo Stefano di Camastra forti di un percorso che ha visto conquistare punti in quattro delle ultime cinque apparizioni.

Arbitreranno la contesa Sofia Gagliano e Gabriele Mallia.

Il match avrà inizio alle ore 18.00 di domenica 8 gennaio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.