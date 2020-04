VIVA L’ITALIA, L’ITALIA CHE RESISTE Il Presidente Mattarella telefona al Partigiano Brancatisano di Samo

di Gianluca Albanese

SIDERNO – E’ una di quelle notizie che ti restituiscono il buon umore e l’orgoglio di appartenenza alla comunità nazionale e a questo territorio. Anche in un periodo difficile come questo.

Il Partigiano Pasquale Brancatisano da Samo, 99 anni il prossimo dicembre, nei giorni scorsi aveva girato un proprio videomessaggio per invitare i cittadini a rimanere in casa per difendersi dal nemico comune di questi tempi: il corona virus.

Il Presidente della Repubblica lo ha visto e ha scelto proprio lui, il Partigiano “Malerba” (nome di battaglia di Pasquale Brancatisano) per ringraziarlo personalmente via telefono. L’audio, ascoltabile nel video che segue, realizzato dalla testata giornalistica www.corrieredellacalabria.it è di quelli che riempiono il cuore. Il Presidente che si rivolge a lui da cittadino a cittadino, da italiano a italiano, da anziano ad anziano e il Partigiano Malerba che risponde per nulla emozionato, ma con quella naturalezza tipica di chi certe guerre le ha già combattute e vinte e magari qualche consiglio spassionato lo può dare, parlando il suo dialetto calabrese.

Una pagina bellissima. Specie quando il Presidente Mattarella ha ricordato a Brancatisano che «La nostra democrazia si basa sul vostro valore di allora, di Partigiani».

Parole che riempiono di orgoglio e che cancellano con un colpo di spugna imbevuta di disinfettante un decennio di qualunquismo, revisionismo e mancanza di memoria storica, nel quale sono riemersi dagli inferi i ciarlatani sovranisti e certa marmaglia neofascista. Microbi di fronte a giganti come il Presidente Mattarella e il Partigiano Brancatisano.

Onore a loro due e a chi saprà cogliere la grandezza del loro messaggio.