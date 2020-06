TRIBUNALE DI LOCRI Il Giudice Palermo lascia la presidenza e va a Catanzaro. Il saluto di Sainato che promette la cittadinanza onoraria

di Redazione

LOCRI – L’ormai ex presidente del Tribunale di Locri Rodolfo Palermo lunedì 8 andrà a dirigere il Tribunale di Catanzaro .

“Al Giudice Palermo – si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del consigliere regionale Raffaele Sainato – è rivolto il saluto denso di stima e rispetto umano del Consigliere Regionale Raffaele Sainato” che “tiene a sottolineare come Palermo lasci alla Locride il ricordo di una persona stimata in senso stretto, che è riuscita ad anteporre una profonda umanità in ogni suo operato professionale. “Siamo contenti per la sua progressione di carriera- sottolinea Sainato – ma certamente dispiaciuti per la sua partenza. Locri onorerà presto il ruolo e la persona di Rodolfo Palermo con il conferimento della cittadinanza onoraria. Non si può dimenticare l’azione di profondo rinnovamento amministrativo e giudiziario compiuta dal Presidente Palermo- conclude Sainato – che è riuscito a colmare i deficit di personale della sede giudiziaria locale, rendendo agile anche la tempistica del tribunale di Locri con il compimento del processo telematico e la digitalizzazione delle procedure civili. Non posso che elogiare l’impegno profuso dal giudice Palermo, per la realizzazione della struttura in fase di completamento del nuovo Palazzo di Giustizia. Palermo si è rivelato un uomo di altri tempi capace di stringere un rapporto squisitamente umano con il territorio pur mantenendo una encomiabile professionalità dell’agire””.