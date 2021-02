TRIBUNALE DI LOCRI Fulvio Accurso è il nuovo presidente. Gli auguri dell’Aiga

R. & P.

L’AIGA Sezione di Locri, in persona del Presidente, Avv. Antonia Fabiola Chirico, il Consiglio Direttivo e tutti i soci si congratulano con il Giudice Dott. Fulvio Accurso per la nomina quale nuovo Presidente del Tribunale di Locri.

La designazione del Dott. Accurso rappresenta il giusto e legittimo riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrata dallo stesso in questi anni, prima come Presidente della Sezione Penale, poi quale Presidente facente funzioni del Tribunale di Locri dal giugno del 2020, vista la considerevole esperienza professionale e la profonda conoscenza delle istituzioni del neo Presidente del Tribunale.

Allo stesso tempo la nomina rappresenta una scelta opportuna e necessaria, per il territorio della locride, considerate le criticità e problematiche esistenti.

La Sezione AIGA di Locri, certa che non mancheranno le occasioni per collaborare e confrontarsi nell’interesse della giustizia nel circondario del Tribunale di Locri, formula gli auguri di un proficuo lavoro al neo nominato Presidente.

Ufficio Stampa AIGA – Sez. Locri

Avv. Manuela Calautti – Avv. Saverio Triunveri