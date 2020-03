SUL LAGO DORATO Sabato sera a Gioiosa lo spettacolo con Gianfranco D’Angelo, Corinne Clery e Fiordaliso

R. & P.

Per il secondo appuntamento della rassegna teatrale invernale, organizzata nell’ambito della XXIX Stagione Teatrale della Locride 2019-2020, il Centro Teatrale Meridionale propone una commedia romantica e allegra che mette a confronto tre generazioni.

Sabato 7 marzo, alle ore 21.00, presso il Teatro Gioiosa di Gioiosa Ionica, andrà in scena lo spettacolo “Sul lago dorato”, tratto da un testo dello sceneggiatore statunitense Ernest Thompson, adattato da Mario Scaletta.

Sul palcoscenico della Locride, protagonisti della versione italiana della pièce, i famosissimi Gianfranco D’Angelo, Corinne Clery e Fiordaliso e Nicola Paduano e Giuseppe Anelli. L’opera diretta da Diego Ruiz, (produzioni spettacoli teatrali), attingendo dai toni sentimentali e agrodolci della commedia, descrive la quotidianità di una coppia di anziani coniugi alle prese con i risvolti più o meno amari della vecchiaia.

La commedia, resa celebre dalla delicata versione cinematografica con Henry Fonda e Katherine Hepburn, narra di un professore in pensione che alla vigilia dei suoi ottant’anni ospita la figlia e il nipote nella sua villa nel New England. Tra il vecchio e il ragazzo, dopo le schermaglie iniziali e l’immancabile conflitto generazionale, nasce un grande affetto che continuerà ben oltre quell’estate.

L’umorismo caustico e l’autoironia di Gianfranco D’Angelo rendono Norman Thayer jr, professore in pensione, un protagonista brillante. In occasione del suo ottantesimo compleanno, la figlia Chelsea con la quale Norman ha sempre avuto un rapporto molto teso, si presenta nella casa di famiglia in riva a un lago, nel New England. Ad accompagnarla ci sono il suo nuovo compagno e il figlio quindicenne di lui, destinato a trascorrere tutta l’estate sul lago in compagnia dei due anziani ospiti. Il conflitto generazionale tra padre figlia e giovane membro acquisito della famiglia è caratterizzato da una forte componente affettiva. I dialoghi tra i personaggi, oltre a rivelare i radicati legami d’affetto regalano profonde riflessioni sulla vecchiaia e sul senso della famiglia.

Anche in questa stagione invernale il Centro Teatrale Meridionale, diretto da Domenico Pantano, porta in scena spettacoli straordinari. Il cartellone ospita eccellenze scelte tra le migliori tournée italiane: nomi celebri, produzioni di prestigio e testi di prosa vivaci, capaci di raccogliere il massimo gradimento da parte delle differenti tipologie di spettatori.

La rassegna dellaXXIX Stagione Teatrale della Locride 2019-2020 proseguirà al Teatro Gioiosa di Gioiosa Ionica sabato 14 marzo con lo spettacolo “I soldi spicci show”, con Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, duo comico palermitano tra i più amati della penisola.

