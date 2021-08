SPORT L’Asd bovalinese consegna il titolo sportivo all’Amministrazione comunale

R. & P.

La società che rappresentava l’ASD BOVALINESE 1911 ha consegnato il titolo sportivo a l’Amministrazione comunale.

È necessario, pertanto, procedere alla ricostituzione della nuova società al fine di garantire la partecipazione al campionato di Eccellenza.

L’Amministrazione comunale si sta già adoperando ma è indispensabile chiedere la partecipazione di tutti gli sportivi e non, per salvare la gloriosa storia dell’ASD Bovalinese 1911 che proprio in questi giorni compie 110 anni.

È altresì necessario procedere con un avviso pubblico in quanto la situazione che si è concretizzata con la consegna del titolo sportivo all’Amministrazione comunale è del tutto eccezionale e certamente la stessa non ha le competenze e le condizioni economiche e giuridiche per assumersi l’onere di costituire una società sportiva.

Pertanto, consapevoli della grande disponibilità e del legame che l’ASD Bovalinese 1911 ha con la comunità di Bovalino, si chiede a tutti coloro che fossero interessati di presentare, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, apposita manifestazione di interesse per la ricostituzione della società ASD Bovalinese 1911.

Si fa presente che presso la casa comunale sono depositati i documenti che la precedente società ha consegnato all’Ente e che gli stessi sono visionabili dagli interessati al fine di verificare l’attuale consistenza gestionale e patrimoniale della società.