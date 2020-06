SPIAGGIA A MISURA DI DISABILE A ROCCELLA Il plauso della consigliera Riitano (PD)

R. & P.

In merito alla consegna della postazione per l’accoglienza dei disabili e dei loro accompagnatori in spiaggia libera, sento di fare un plauso sincero all’Amministrazione Comunale e a quanti hanno collaborato per la sua realizzazione.

Vorrei cogliere l’occasione per sensibilizzare l’Amministrazione stessa nell’adeguare tutte le strade comunali e, in particolare, i marciapiedi cittadini ai requisiti necessari per abbattere le molte barriere architettoniche ancora esistenti. Solo così si renderà veramente possibile la libera circolazione e il libero accesso a ogni zona di Roccella per le persone affette da disabilità.

A fronte di una spesa certamente sostenibile e più che giustificata, si garantirebbe un diritto sacrosanto a chi oggi, abitando in Via Cannolaro o in Via Cappelleri, ha serie difficoltà a spostarsi autonomamente oltre che per andare al mare, anche e soprattutto per andare a fare la spesa, per recarsi alla posta o in farmacia.

Autonomia è libertà. E libertà è dignità.

Vanessa Riitano, Consigliere Comunale PD di Roccella Ionica.

