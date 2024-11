R. & P. nota del IL CIRCOLO SERGIO RAMELLI LOCRI

LOCRI – Il circolo Sergio Ramelli esprime solidarietà all’avvocato Pino Mammoliti per il grave atto intimidatorio fatto alla sua persona. Il circolo, inoltre, si schiera al suo fianco per supportare le battaglie portate avanti negli ultimi tempi, verso una sanità che tale non è. Non possiamo accettare quanto è successo, non nel mondo e nel periodo in cui viviamo. La città di Locri è abitata da gente onesta che ha voglia di crescere e questi avvenimenti portano solo malessere e null’altro. Negli ultimi anni, Locri ha dimostrato grandi capacità, nonostante tante cose ancora non funzionino. Il circolo si affida alle forze dell’ordine perchéfacciano luce al più presto su quanto è avvenuto.