SIDERNO Venerdì 18 il consiglio comunale sulla guerra in Ucraina

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Dopo due mesi e mezzo dall’ultima seduta, viene convocato il consiglio comunale di Siderno. Il presidente Alessandro Archinà ha diramato la convocazione per venerdì 18 marzo alle 10.30 e, qualora fosse necessario, in seconda convocazione per sabato 19 alle 19,30.

Uno solo il punto all’ordine del giorno. “Costruiamo ponti di pace e accoglienza. Azioni in merito alla crisi internazionale e cessazione del conflitto ai danni dell’Ucraina. Determinazioni”.

Un tema di rilevanza mondiale, che fa seguito all’arrivo di decine e decine di profughi dal Paese invaso dalle truppe di Putin e che in alcuni casi si sono ricongiunti coi propri familiari domiciliati a Siderno e nella Locride da anni. Non è la prima volta che l’argomento diviene oggetto di una seduta consiliare da queste parti. Già il civico consesso di Marina di Gioiosa Ionica, infatti, ne ha discusso un paio di settimane fa.