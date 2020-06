SIDERNO Stamani ha riaperto il campo sportivo per gli allenamenti individuali

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Riaprono i cancelli dello stadio comunale di Siderno “Filippo Raciti”, che da questa mattina è tornato a essere fruibile da numerosi podisti e amanti dell’attività motoria all’aperto.

Una promessa mantenuta, da parte della Commissione Straordinaria e del Responsabile del 6° Settore – Lavori Pubblici ingegner Pietro Fazzari, che sabato ha firmato la determina che dispone la riapertura dell’unico campo sportivo del comprensorio dotato di pista in tartan a otto corsie per la pratica dell’atletica leggera, pedane dei lanci e dei salti e di tutto ciò che serve per praticare le varie discipline di atletica leggera.

Una scommessa vinta anche dai tecnici e dirigenti delle squadre di atletica cittadine che insieme a numerosi podisti, tra cui l’avvocato Giuseppe Racco, hanno da tempo insistito per la riapertura al pubblico di un impianto sportivo considerato il fiore all’occhiello della città, che negli anni ’90 fu teatro di importanti manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.

Ovviamente, si potrà svolgere attività sportiva e motoria secondo le norme previste dalle misure anti CoVid19 e quindi in forma individuale e con opportuno distanziamento, con espresso divieto di svolgere sport di squadra.

Questi gli orari di apertura:

Dal lunedì al sabato

Dalle ore 7 alle ore 9 e Dalle ore 17 alle ore 20.

Buon allenamento a tutti!