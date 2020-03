Siderno smarrito gatto, ricompensa di 200 euro per chi lo ritrova

di Simona Ansani

SIDERNO – È scappato qualche giorno fa dall’abitazione che lo teneva provvisoriamente in stallo durante la degenza post ospedaliera, in via Torrente Garino, zona Campo Sportivo vecchio, e ad oggi solo qualche avvistamento ma nessun recupero per il docile gattino. La nuova famiglia che vuole adottarlo al nord italia offre una ricompensa di 200 euro a chi lo consegnerà alla presidente dell’associazione Ola, Oltre L’Arcobaleno, Marjlene Bonavita. Chiunque recuperi il gatto può mandare un mail alla nostra redazione info@lentelocale.it oppure contattare direttamente Majilene Bonavita tramite messaggio privato su fb.