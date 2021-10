SIDERNO Si è spento il preside Giorgio Papaluca

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Se n’è andato come suo costume, in punta di piedi. Nella maniera discreta e sobria in cui ha vissuto la sua lunga vita di grande uomo di cultura e dirigente scolastico.

Il professor Giorgio Papaluca non c’è più.

Si è spento serenamente ieri lasciando un dolce ricordo in tante generazioni di studenti dell’istituto tecnico commerciale “Guglielmo Marconi” di Siderno, di cui è stato preside per decenni e ai tanti estimatori che ne hanno sempre apprezzato le pubblicazioni e i numerosi interventi.

La foto a corredo del pezzo lo ritrae mentre riceve uno dei numerosi riconoscimenti ricevuti nella sua lunga carriera.

I funerali avranno luogo oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria dell’Arco dopo che la salma muoverà dalla casa funeraria Sgotto di via Francesco Macrì.

Ai figli Flora e Giuseppe e ai loro congiunti, e alla sorella Giovanna vanno le più sentite condoglianze di tutta la redazione di Lente Locale.