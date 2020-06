Siderno, Don Francesco Bruno Cirillo è il nuovo parroco di Maria SS di Portosalvo

di Redazione

SIDERNO- Don Francesco Bruno Cirillo è il nuovo Parrocco di Maria SS di Portosalvo. A dare l’annuncio, con animo festoso, è l’amministratore parrocchiale, Padre Giovanni, Sac. Jean Dieudonné JAOMANANA. “Carissimi fratelli e sorelle della Parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, il nostro Vescovo Francesco ha ufficialmente comunicato la nomina del nostro nuovo Parroco che è il reverendo sacerdote, don Francesco Bruno Cirillo. Accogliamo con gioia la bella notizia. Ringraziamo Dio per il dono del sacerdozio e del nostro nuovo Parroco, che, sin da ora, affidiamo alla protezione e alla cura della Regina di Portosalvo. Preghiamo per lui e per noi e sin da ora ci prepariamo ad accoglierlo con cuore ben disposto. Ringraziamo il Vescovo perché non ci ha mai lasciati soli, dopo la dipartita dell’amato don Cornelio, e per la scelta del suo successore. Rimotiviamo il nostro essere Comunità e rimaniamo uniti nella fede, nella speranza e nell’amore!!!”

Padre Francesco Bruno Cirillo prende dunque il posto di Don Cornelio Femia, scomparso improvvisamente nel novembre del 2019.Nato il 21/06/1966 è stato ordinato sacerdote il 09/02/1991.

La redazione di Lente Locale accoglie con gioia questa nomina e porge i migliori auguri a Don Cirillo per il suo nuovo ministero pastorale.