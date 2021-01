Siderno, Domenico Barranca e Antonio Trimboli chiedono ai Commissari la chiusura delle scuole

di Antonella Scabellone

SIDERNO- Il candidato a sindaco di Siderno, Domenico Barranca, e il segretario del Circolo cittadino di “Gioventù Nazionale”, Antonio Cosimo Pio Trimboli, hanno scritto una lettera ai Commissari del Comune di Siderno per chiedere la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La motivazione, si legge nell’oggetto, è ” Tutelare i cittadini da infezioni da Covid-19″.

“I sottoscritti- recita la missiva- profondamente preoccupati dai dati che emergono giornalmente sui contagi da COVID- 19 nel nostro paese, ed in tutta la Locride, chiedono alle SS.VV. di sospendere, come fatto già da molti sindaci in Calabria, l’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado situate nel nostro Comune, evitando di esporre gli studenti, le loro famiglie, il corpo docente ed il personale Ata ad un grave rischio di contagio”.

Trimboli e Barranca evidenziano inoltre, a motivazione della propria richiesta, che “è’ necessario considerare l’assoluta mancanza di strutture COVID-19 nella Locride e le richieste di molti genitori che preferiscono la Dad alla didattica in presenza, considerando che il diritto allo studio non può essere in alcun modo anteposto al diritto alla salute”.