SIDERNO Domani la “Giornata mondiale della bicicletta”

L’A.S.D. SIDERNOBIKE e la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE, con il patrocinio del Comune di Siderno, celebrano la “Giornata mondiale della bicicletta” con il BIKEITALIA DAY.

Il BIKEITALIA DAY è una pedalata di 10-15 km che partirà alle ore 16 del 2 giugno dal Municipio di ogni città di Italia e che avrà lo scopo di mettere in connessione tra loro tutti coloro che amano la bicicletta, che ritengono che la bicicletta sia la soluzione a molti problemi, ma anche per avvicinare alla bicicletta tutti coloro che non sanno quanto sia veloce e piacevole muoversi in bici in città.

Il raduno a Siderno sarà alle ore 15.30 del 2 Giugno in Piazza Vittorio Veneto, nei pressi del Monumento dedicato ai Caduti della prima guerra mondiale, antistante la sede del Palazzo Comunale. Partenza ore 16.

Il percorso della manifestazione semplice e accessibile, pensato per poter essere svolto anche da persone che non pedalano da tempo viene svolto a marcia libera, da tutte le persone partecipanti nel rispetto del Codice della Strada vigente.

Via Cesare Battisti, direzione sud incrocio via Firenze e discesa verso il lungomare delle Palme, lato sud fino alla rotatoria di S. Francesco di Paola, compatrono di Siderno, dove si invertirà il senso di marcia per raggiungere la rotatoria opposta, della Musa Calliope. Via Circonvallazione Nord con sosta alla fontanella vicino alla “panchina rossa” contro la violenza sulle donne. Circonvallazione Sud, rotatoria di Via Amendola, via dello Sport, via Dromo, bivio di via Carrera incrocio S.S.106 – Corso della Repubblica fontana di Piazza Risorgimento – via Dei Colli e conclusione in Piazza Vittorio Veneto prevista per le ore 18:00.

La partecipazione è libera e gratuita. L’evento è organizzato nel rispetto della normativa corrente anti-Covid-19 Il BIKEITALIA DAY è un evento promosso da Bikeitalia.it e diffuso su tutto il territorio nazionale: hanno aderito numerose città (l’elenco è disponibile su www.bikeitalia.it/day).

CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

A.S.D. SIDERNOBIKE