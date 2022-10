SIDERNO Domani “caccia al tesoro” per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

SIDERNO Domani “caccia al tesoro” per bambini e ragazzi dai 6 ai...

di Vincenzo Bruzzese*

Con il titolo “Un tesoro di Santi”, l’Associazione Giovanile Santa Maria di Portosalvo, piccola realtà associativa che opera nell’omonima Parrocchia di Siderno da giugno del 1994, propone una divertente caccia al tesoro per tutti i bambini e i ragazzi, dai 6 ai 13 anni, proprio nel giorno di Tutti i Santi.



L’iniziativa segna la ripresa delle attività dell’associazione dopo le interruzioni da pandemia e si colloca in quel periodo dell’anno durante il quale, come cristiani, siamo chiamati a riflettere più intensamente sulle realtà ultime della nostra esistenza.

Siamo chiamati a guardare il cielo non con occhi di paura o, peggio ancora, di terrore, ma con la serenità di chi sa che siamo fatti per il cielo e che, già su questa terra, ci dobbiamo impegnare a vivere il nostro paradiso insieme ai fratelli, compagni di strada.

Guardare il cielo con gli occhi entusiasti dei bambini, che si lasciano incantare dalle cose belle.

Guardare il cielo con gli occhi dei Santi, che non sono extraterrestri ma uomini e donne come ognuno di noi, che hanno saputo vivere in pienezza la loro vocazione battesimale, nonostante i limiti della natura umana, con la consapevolezza che “dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore” (Luca 12,34)….e chissà quante persone che hanno vissuto accanto a noi, oggi, sono nella schiera gloriosa dei Santi!

Guardare il cielo, quindi, con i piedi per terra, impegnandoci a santificarci nelle relazioni e nell’operosità quotidiana e portando sempre nei nostri cuori, con rispetto, il ricordo di chi ci ha preceduto nell’eternità, oltrepassando la soglia della morte.

L’invito, dunque, è per martedì 1 novembre, dalle ore 18.15, nei locali parrocchiali di Santa Maria di Portosalvo, a Siderno.

Buona festa di Tutti i santi.

*Presidente dell’Associazione Giovanile Santa Maria di Portosalvo