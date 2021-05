SCUOLA Azione plaude all’impegno della Metrocity

R. & P.

Il Comitato Promotore di Azione della Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime grande soddisfazione per gli interventi presentati tramite conferenza stampa dal Consigliere Metropolitano con delega all’Edilizia e Programmazione della rete scolastica, Istruzione, Università e Ricerca, Carmelo Versace e dal dirigente del Settore 12 – Edilizia, Arch. Giuseppe Mezzatesta.

Il coordinatore del Comitato provinciale di Azione Francesco Comi, insieme agli altri membri del direttivo, sottolinea l’importanza del lavoro che è stato fatto e ringrazia per il costante impegno sia la parte politica che la parte tecnica della Città Metropolitana, entrambe essenziali nel redigere il piano di interventi che verrà realizzato grazie a due linee di finanziamento ministeriali per un totale di circa venti milioni di euro.Interventi mirati e scelti con criteri oggettivi, senza guardare al colore dell’amministrazione, che sanciscono una svolta importante per tutto il territorio metropolitano. Infatti, degli undici progetti presentati, cinque riguardano istituti situati nella Città di Reggio Calabria e sei sono invece dislocati sul territorio.

Ancor più rilevante è il metodo di presentazione e l’obiettivo che sta alla base del processo decisionale: tutti gli undici interventi sono già pronti per diventare operativi, perciò non si tratta di una presentazione utilizzata come slogan elettorale ma di fatti tangibili, ed hanno l’obiettivo comune di “chiudere il cerchio” sulle criticità degli istituti individuati, come ha ben detto l’Arch. Mezzatesta.Inoltre, accogliamo con particolare entusiasmo l’annuncio di non volersi fermare qui e di voler spingere ulteriormente sull’acceleratore per aggiudicarsi altri finanziamenti nel triennio 2022-2024, quindi avviare ulteriori progetti che ricoprano le esigenze di tutto il territorio metropolitano.

Da parte nostra, come dimostra l’impegno del Consigliere Metropolitano e Responsabile di Azione Calabria il Dottore Carmelo Versace, ci sarà sempre massima collaborazione per raggiungere l’obiettivo comune di offrire a questa terra un’opportunità di sviluppo che sia finalmente concreta e sostenibile e ciò non può non partire dalla Scuola e dall’Istruzione.

Comitato Promotore Azione Città Metropolitana di Reggio Calabria:Francesco Comi – CoordinatoreMatteo Varacalli – Responsabile OrganizzativoAnna Comi – Responsabile ComunicazioneMichele Anselmo – Responsabile Enti Locali