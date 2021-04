SCELGO LOCRI Chiesto e ottenuto Consiglio comunale sui tributi locali

R. & P.

Nel suo intervento in Consiglio comunale, durante l’ultima seduta dedicata ai tributi locali, il capogruppo di opposizione, Vincenzo Carabetta, è intervenuto sui solleciti di pagamento, inviati dalla Sogert e, nella gran parte dei casi, non dovuti in quanto i cittadini avevano già ottemperato ai loro doveri.

Il gruppo ed il movimento politico Scelgo Locri si chiedono, dunque:

-oltre ai disagi creati ai tantissimi locresi alle prese con le conseguenze di tale errore, chi paga per l’invio di migliaia di avvisi di accertamento inutili?

-in ogni caso, data la profonda crisi economica causata dalla pandemia, era questo il momento giusto per chiedere soldi ai cittadini e alle attività commerciali?

-quale è la posizione dell’Amministrazione comunale davanti ad una situazione di totale difficoltà per i cittadini e i proprietari di attività produttive?

Scelgo Locri ha quindi chiesto a quel che rimane della maggioranza consiliare, sempre più risicata nei numeri e confusa nelle azioni amministrative, la certificazione del credito per coloro i quali hanno proceduto al doppio pagamento della stessa imposta ed, inoltre, al presidente del Consiglio comunale ha chiesto la convocazione urgente di una seduta consiliare aperta sulla gestione dei tributi locali, in presenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione incaricato di gestire il dissesto economico finanziario, dichiarato dall’amministrazione Calabrese.

Su quest’ultimo punto, il presidente Maio si è subito dimostrato disponibile alla convocazione dell’assemblea e se ne è predisposto l’iter in Conferenza dei capigruppo, durante la quale si è anche deciso di convocare al più presto la Commissione bilancio per poter ricostruire, insieme ai dirigenti e funzionari del settore, le fasi di gestione dei tributi locali ed arrivare così alla seduta consiliare con un quadro chiaro dei possibili interventi migliorativi.

La complessità di questo momento storico ci impone di trovare una soluzione che comprenda le difficoltà dei cittadini e li sostenga anche nei loro doveri di contribuenti, per Scelgo Locri non è ammissibile che i locresi debbano vivere gli accertamenti tributari come una vessazione da parte della massima istituzione locale. Noi non lo permetteremo!