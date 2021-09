SANTUARIO DI POLSI Sospese tutte le attività fino al 18 settembre

R. & P.

In merito all’ordinanza regionale che ha istituito la “zona rossa” nel comune di San Luca fino a tutto il 18 settembre, si comunica che non vi è alcuna diversa disposizione riguardante l’area del Santuario di Polsi.

Per tale motivo, il Rettore don Tonino Saraco, annuncia che fino a tale data sono sospese le attività del santuario, comprese le celebrazioni previste per il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Croce. Il Rettore invita, quindi, i fedeli a riprendere i pellegrinaggi per la visita alla Madonna dopo il 18 settembre, salvo ulteriori novità.

Poniamo con fiducia le nostre preghiere ai piedi della Madonna di Polsi, Madre del Divin Pastore, chiediamole di intercedere presso il suo Figlio Gesù affinché ci liberi da questa pandemia e da tutti i mali.