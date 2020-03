Sant’Agata del Bianco, da oggi, e fino al 30 aprile, internet gratis per tutti

R & P

Da oggi e, per ora, fino al 30 aprile, il Comune di Sant’Agata del Bianco e la società Wit-Italia attiveranno il servizio internet gratuito (hotspot) per tutti i cittadini. Wit Italia è un operatore di servizi di connettività e fonia con esperienza decennale nel settore. A Sant’Agata (soprattutto nel periodo estivo, per eventi come il Festival “Stratificazioni”) è stata già testata la nuova rete wi-fi installata negli spazi pubblici(grazie all’erogazione di un contributo europeo attenuto dall’Amministrazione comunale).

Con questa iniziativa, i lavoratori che hanno avviato lo smartworking e i bambini che studiano da casa, collegandosi con gli insegnanti attraverso la rete, potranno usufruire di un servizio in più, veloce ed efficiente.

Ed a proposito di bambini, da sottolineare la bella idea dell’Amministrazione Comunale guidata da Domenico Stranieri che ha realizzato un video (#iorestoacasa Artisti uniti per i bambini di Sant’Agata del Bianco (RC):https://www.youtube.com/watch?v=Y3pnej0M5Wk) per spiegare ai nostri figli perché è necessario restare a casa in questo momento difficile. Gli artisti che hanno aderito all’iniziativa sono: Paolo Sofia, Manuela Cricella, Tiziana Serraino, Carmelo Coglitore, Domenico Stranieri, Giorgio Strati, Viviana Monteleone, Alessia Frisina ed Elena Strati.