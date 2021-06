SAN LUCA Nasce il consiglio comunale dei ragazzi. Il plauso di Mattia

R. & P.

SAN LUCA – A San Luca è nato il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Infatti, il Civico Consesso del centro locrideo ha approvato la baby assemblea proposta del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Emanuele Mattia.

Pensato all’interno del Tavolo Tecnico Permanente per l’Infanzia e Minori a San Luca, il Consiglio Comunale dei Ragazzi è una novità importantissima per il paese aspromontano che diede i natali a Corrado Alvaro, considerato che offrirà ai giovanissimi la possibilità di far sentire la loro voce, far capire le loro esigenze, occuparsi direttamente delle cose che li riguardano, ideare dei progetti a favore della scuola e della comunità locale e realizzarli concretamente. E che il medesimo organismo sarà anche uno strumento di educazione civica, ambientale, sociale, culturale nonché un presidio di legalità che si propone di potenziare la capacità delle ragazze e dei ragazzi di confrontarsi fra loro e con gli adulti e di recepire in modo critico le idee altrui.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha quale prerogativa azioni propositive e consultive, esplicabili tramite pareri o richieste d’informazione nei confronti del Civico Consesso e della Giunta su temi e problemi riguardanti sia la complessa attività amministrativa del Comune che le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi. Nello specifico, in materia di politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, dispersione scolastica e bullismo e, inoltre, in prima persona, potrà promuovere iniziative di solidarietà a livello comunale, intercomunale, nazionale ed internazionale.

La baby assemblea, che si rinnoverà con ogni anno scolastico, svolgerà le proprie funzioni in modo autonomo e libero e la propria organizzazione è disciplinata da un apposito regolamento. L’organismo, durante l’espletamento delle proprie funzioni, dovrà essere affiancato da una figura adulta, insegnante e/o esperto di progettazione partecipata, che avrà la sola funzione di facilitatore, e da un’altra, designata di volta in volta dal funzionario del Comune, che avrà il compito di redigere le proposte/deliberazioni, non vincolanti per un’Amministrazione comunale che comunque dovrà interloquire sulle stesse, e sarà affiancato da un delegato del Sindaco.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, a rotazione e per sorteggio, verrà composto da studenti delle classi V e IV della Scuola Primaria e delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di I grado e il cui presidente sarà estratto tra quelli delle classi II e III della Scuola Secondaria di I grado.

“E’ con grande gioia che accolgo la nascita del Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Luca. È una novità importantissima perché i più giovani potranno testimoniare i problemi che vivono ogni giorno e provare a risolverli insieme ai più grandi. E potranno proporre i progetti che hanno per il proprio futuro e per tutta la comunità sanluchese. Ed è importantissima perché la baby assemblea sarà una palestra civile e culturale nella quale si formeranno persone e cittadini e per grandi e piccini sarà punto di riferimento in più per la San Luca che vuole combattere la Ndrangheta. Questo organismo si caratterizzerà per la partecipazione dal basso e per la parità di accesso ad esso, visto il sorteggio che azzererà fattori alteranti, e di pensiero ed azione al suo interno. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è solo l’inizio, ci saranno altri progetti che stiamo pensando insieme alla locale Amministrazione Comunale. Vogliamo far vedere che San Luca non è solo Ndrangheta, ma è tanto altro di bello. E vogliamo farlo insieme ai giovani” ha affermato il Garante Mattia.