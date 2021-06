Samo, un murales a perenne ricordo del partigiano Pasquale Brancatisano

di Antonella Scabellone

SAMO- Samo non dimentica il suo partigiano Pasquale Brancatisano detto “Malerba“e, a pochi mesi dalla scomparsa, gli dedica un murales al centro della città.

Merito va all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Pulitanò che sta investendo molto in opere di riqualificazione del piccolo centro aspromontano dalle notevoli potenzialità turistiche, anche grazie alla sua posizione e alle sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche.

L’opera, realizzata dalla ditta Spos.Art di Messina, è stata completata lo scorso 13 maggio.

Pasquale Brancatisano, uno degli ultimi partigiani ancora viventi, si è spento serenamente il 31 gennaio scorso, all’età di 99 anni, suscitando grande cordoglio in tutta la comunità. Cordoglio a cui ha partecipato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, nell’occasione, ha inviato un telegramma alla famiglia definendolo “una luminosa figura di combattente per la libertà”. Frase che è stata ripresa e dipinta sul murales che ritrae il partigiano in primo piano.

La conoscenza tra il Capo dello stato e Brancatisano era avvenuta casualmente in occasione della festa della Liberazione , il 25 aprile del 2020; Pasquale aveva inviato un video messaggio a Mattarella evidenziandone capacità e doti umane e in cambio aveva ricevuto dallo stesso una telefonata di ringraziamento per quanto da lui fatto da combattente al servizio della Patria.