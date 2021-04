Rudi Lizzi (FDI):”Sopralluogo a Canolo, il mio impegno per affrontare criticità”

“Ho effettuato un sopralluogo a Canolo e sono stato ricevuto dall’amministrazione comunale, ho avuto l’occasione di fare il punto sui progetti da realizzare e soprattutto, le tante idee in cantiere per le quali interessare gli uffici della Città Metropolitana. Ci sono tante criticità che da anni non hanno avuto risoluzione; questioni ataviche che non hanno permesso di costruire un nuovo aspetto, dal punto di vista infrastrutturale ed urbano, del territorio del comprensorio. Nel corso della visita, ho avuto modo di costatare lo stato d’arte della SP1 Locri-Gioia Tauro, precisamente nel frangente del collegamento viario Gerace-Canolo, ed ho riscontrato un grave problema di scurezza che espone a serio rischio la viabilità, per e da, i due comuni della locride. Non mancherà pertanto, il mio impegno, già dai prossimi giorni, per cercare di capire tempi e modalità di intervento per un’arteria fondamentale per la connessione trasversale tra fascia ionica e piana di Gioia Tauro. Lo sviluppo delle aree periferiche della Città Metropolitana passa indiscutibilmente dalla realizzazione e dalla riqualificazione di queste opere strategiche per la mobilità interna.