R. & P.

ROCCELLA IONICA – Nell’ambito dei festeggiamenti civili in onore di Maria SS. Addolorata, che tradizionalmente, assieme a quelli religiosi, ricorrono la terza domenica di settembre, anche quest’anno il Borgo Carafa di Roccella Jonica farà da cornice alla “Settimana della Cultura”, evento multidisciplinare che coniuga fede e cultura con tradizioni popolari, arte, musica e momenti di aggregazione sociale.

L’iniziativa è organizzata in stretta sinergia dal Comitato Festa “Maria SS. Addolorata”, coordinato da Vincenzo Vigliarolo, dalla Parrocchia di San Nicola di Bari, guidata da padre Francesco Carlino e dall’Assessorato comunale alla Cultura, diretto da Rossella Scherl, in collaborazione con la Diocesi di Locri – Gerace e con il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Roccella Jonica.

La “Settimana della Cultura” si svolgerà dal 7 al 14 settembre nello storico quartiere del Borgo Carafa, all’interno del quale è situata la chiesa di Sant’Anastasia che ospita la venerata statua della Madonna Addolorata.

L’edizione 2024 della manifestazione avrà come tema “Kalon Brion” e ospiterà, all’interno della sua programmazione, anche la seconda edizione del Festival dei suoni calabresi “Trans-uman-anza” con artisti e gruppi provenienti da varie parti del territorio regionale che si esibiranno al Borgo Carafa.

Il programma dettagliato dell’evento sarà illustrato in una conferenza stampa in programma giovedì 29 agosto 2024 alle ore 19.00 in piazza Borgo alla presenza di padre Francesco Carlino, dell’Assessore Rossella Scherl, del Presidente del Consiglio Comunale con delega al Turismo e al Borgo Carafa Domenico Cartolano e di Vincenzo Vigliarolo e Roberto De Angelis in rappresentanza del Comitato Festa Maria SS. Addolorata.