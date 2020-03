“RIAPRITE L’EX OSPEDALE DI SIDERNO” L’appello di Avellis (Fi) e Fratelli d’Italia

di Redazione

SIDERNO – Si moltiplicano gli appelli finalizzati a ottenere la riapertura dell’ex ospedale di Siderno in tempi di contenimento del rischio di contagio del Covid-19. E se l’avvocato Antonella Avellis, esponente di Forza Italia, ha invocato un sopralluogo in città della task force regionale, e un tavolo scientifico per stabilire le attribuzioni della struttura sidernese e dell’ospedale di Locri in maniera sinergica, il circolo di Fratelli d’Italia, attraverso la sua coordinatrice Ida De Beris ha inviato via PEC la seguente lettera che proponiamo alla vostra lettura integrale.