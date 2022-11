REGGIO CALABRIA Viola e Bic in campo per SOS Villaggi dei Bambini e Hospice

REGGIO CALABRIA Viola e Bic in campo per SOS Villaggi dei Bambini...

R. & P.

SOS Villaggi dei Bambini, nell’ambito dell’opera di sensibilizzazione che svolge sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, sarà beneficiaria della raccolta fondi in occasione della partita di solidarietà tra la Reggina, la Pallacanestro Viola e la Reggio Calabria Basket in Carrozzina, in programma al Palacalafiore di Reggio Calabria il 13 dicembre a partire dalle ore 10.

Al progetto stanno collaborando anche realtà come l’Associazione Italiana Diversamente Abili, il Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria e parteciperà Angela Robusti, moglie del tecnico della Reggina Filippo Inzaghi, per promuovere i contenuti dell’evento verso un pubblico più ampio e sostenere le donazioni per i biglietti della partita, con questi ultimi che avranno il simbolico costo di euro 5 e si potranno acquistare tramite il circuito Vivaticket.

Tutti insieme per sostenere i progetti educativi a favore dei bambini e dei ragazzi seguiti attraverso i Programmi e Villaggi SOS, che permettono loro di ricevere una adeguata educazione per crescere, praticare attività sportive e pensare al futuro con fiducia e l’Hospice di Reggio Calabria che è una realtà fondamentale per la nostra città.

L’evento, sarà patrocinato dal Comune di Reggio Calabria.