di Redazione

REGGIO CALABRIA – Medaglia della Presidenza della Repubblica per l’edizione numero quattordici della Matita Rossa e Blu della Fondazione Italo Falcomatà.

Il Premio Giornalistico Nazionale promosso ormai da anni dalla Fondazione dedicata al sindaco della primavera reggina ha ottenuto il prestigioso premio conferito dal Capo dello Stato.

Proprio in queste ore, alla vigilia dell’evento, previsto per domani sabato 19 ottobre alle ore 18.00 a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, Servizio per le Adesioni Presidenziali, ha comunicato alla presidente della Fondazione, Valeria Falcomatà, la concessione del prestigioso premio del Quirinale.

Un’autorevole attestazione di merito per un evento che da più di un decennio richiama a Reggio Calabria alcune delle più prestigiose firme del panorama giornalistico nazionale.

Dopo i precedenti riconoscimenti conferiti negli anni scorsi ad alcune delle più autorevoli penne del giornalismo italiano, quest’anno il premio sarà conferito a Riccardo Bocca, scrittore e vicedirettore di Tpi, Carlo Tecce, giornalista de L’Espresso e Report, e Giovanna Vitale, penna de La Repubblica.

Appuntamento domani sabato 19 ottobre alle ore 18.00 nella Sala Boccioni di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria.