REGGINA IN SERIE B Le felicitazioni del mondo politico

“Nella storia di Reggio, il raggiungimento di grandi traguardi sportivi è coinciso con un risveglio dello spirito di comunità e dell’orgoglio di appartenenza alla città. Anche per questo esultiamo per la promozione in serie B della Reggina che suggella un campionato entusiasmante condotto dalla squadra guidata da mister Mimmo Toscano”. Lo afferma il consigliere regionale reggino Nicola Irto (Partito Democratico) che prosegue: “Dopo una fase buia per lo sport cittadino, il salto di categoria degli amaranto, preceduto di pochi giorni dall’altrettanto significativo ritorno della Viola nella serie B di basket, consente agli sportivi reggini di gioire per un traguardo a lungo desiderato e conquistato con merito al termine di una vera e propria cavalcata trionfale. È un peccato che il gusto di questi successi non possa essere assaporato fino in fondo a causa delle esigenze di distanziamento fisico dovute alla pandemia di Covid-19. Ciò non modifica però la soddisfazione per tutta la nostra comunità che adesso deve centrare nuovi e prestigiosi obiettivi, dentro e fuori dai terreni di gioco, con una costante attenzione all’universo dello sport dilettantistico che, più di quello professionistico, assolve a una preziosa e irrinunciabile funzione sociale”.

Reggio Calabria, 8 giugno 2020

Nicola Irto – Consigliere Regionale Partito Democratico

«La città di Reggio Calabria può gioire. La Reggina è in Serie B. È il giusto coronamento di una cavalcata straordinaria, una promozione conquistata sul campo». È quanto ha affermato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà commentando la promozione della Reggina 1914 in serie B.

«Desidero fare un plauso aI presidente Luca Gallo. Ci ha messo cuore, passione, volontà e ha investito tante risorse economiche, accompagnando il progetto a una programmazione eccezionale sotto tutti i punti di vista – rileva l’amministratore –. Complimenti al direttore sportivo Massimo Taibi e al mister Mimmo Toscano per aver allestito una squadra che ha saputo emozionare il pubblico reggino, settimana dopo settimana, e ha meritato sul campo l’obiettivo raggiunto».

«L’auspicio è che la Serie B sia solamente periodo di purgatorio, da far durare il meno possibile, sognando un lieto e ambìto ritorno in serie A – è l’auspicio di Falcomatà –, il giusto palcoscenico che compete a questi straordinari colori. Ricordiamoci da dove siamo partiti, dov’era la Reggina appena quattro anni fa. Oggi possiamo gioire del traguardo ottenuto facendo i complimenti agli atleti amaranto e ad una società che ha programmato con lungimiranza e professionalità. La serie B sarà un palcoscenico importante anche per la Città di Reggio Calabria, una vetrina nazionale che genererà anche un indotto per il tessuto socioeconomico della città».

Giuseppe Falcomatà – Sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria

“Reggio Calabria risplende e si colora d’amaranto. Desidero complimentarmi con il Presidente Luca Gallo e con tutta la società per lo straordinario traguardo raggiunto – ha commentato Giovanni Latella.

La città è in festa grazie agli sforzi economici, alla volontà ed alla programmazione della Reggina.

Mi complimento con il Direttore Sportivo Massimo Taibi, con il mister, un valoroso cittadino di Reggio, Mimmo Toscano e con tutti i calciatori di una rosa che ha emozionato, vinto e dominato.

È il giusto coronamento di una cavalcata straordinaria, una promozione conquistata sul campo.

Sono sicuro che, grazie all’ingresso del nuovo Amministratore Delegato, la Dottoressa Federica Scipioni, la Reggina potrà programmare ancor meglio il proprio futuro verso traguardi ambiziosi e tutti da vivere.

Non dimentichiamoci – ha evidenziato il consigliere allo sport ed al turismo – che la Serie B è vetrina nazionale che genererà, automaticamente anche un indotto per il tessuto socioeconomico della città unito ad un palcoscenico mediatico che potrà far ammirare in chiave nazionale gli aspetti positivi della nostra Reggio.

Unendo la lieta notizia della Reggina, ricordo, infine, che Reggio Calabria, grazie agli sforzi ed alla passione della Pallacanestro Viola e della Volley Reghion potrà vantare ben tre società in serie B in tre sport diversi”.

Giovanni Latella- Consigliere comunale