R. & P.

Il sindaco Roy Biasi, in vista del suono della prima campanella – lunedì 16 settembre – ha indirizzato un messaggio di auguri agli studenti che frequentano le scuole cittadine. Di seguito il testo.

“Cari studenti, dopo aver scritto insieme all’assessore Angela Crea ai dirigenti e al personale docente e non docente delle vostre scuole, mi rivolgo a voi – nel vostro primo giorno del nuovo anno scolastico – con parole che spero possiate considerare sentite e speciali, a cui mai come in questa occasione l’Amministrazione Comunale che rappresento affida anche un messaggio di speranza e di novità per il vostro impegno quotidiano. Come sapete, infatti, dal maggio scorso la nostra Città si è dotata di una Biblioteca monumentale che – colmando un vuoto che durava da troppo tempo – è diventata immediatamente il centro nevralgico di innumerevoli iniziative culturali, nonché una animatissima e imprescindibile meta per quanti, a Taurianova e non solo, hanno bisogno di attingere al nostro vasto patrimonio librario per le loro ricerche o per il piacere della lettura. Nel momento in cui iniziate la vostra annuale e affascinante avventura nel mondo del sapere, vi auguro di far fruttare lo stimolo che questa grande infrastruttura culturale vi offre, e che, sospinti dai progetti che certamente le vostre Scuole lanceranno – nel nome di quella assidua collaborazione con l’ente comunale – possiate viverla e frequentarla come un luogo amico, prezioso compagno delle vostre giornate di studio, strumento utile e gratuito posto anche al servizio della vostra creatività. Sono certo che saprete andare fieri di questa novità organizzativa e di contenuti che il Comune mette a disposizione, intendendo la vostra formazione – frutto di un’offerta integrata fra servizi didattici e ora anche servizi comunali sempre più all’avanguardia – come nuova linfa che consente a Taurianova di continuare a costruire processi di rigenerazione culturale, propiziati anche dalle manifestazioni dell’anno da Capitale Italiana del Libro. Auguri, quindi, a voi tutti che frequentate le scuole taurianovesi di ogni ordine e grado, affinché la speranza e la novità che insieme intrecciamo nella straordinaria riapertura della Biblioteca Renda possano moltiplicarsi nelle altre iniziative partecipative che il Comune ha in animo di promuovere, nel nome di un indirizzo amministrativo che costantemente ricerca e crea occasioni di coinvolgimento dell’universo giovanile, così come auspicato dall’intera società taurianovese”.