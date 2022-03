PD SIDERNO Martedì pomeriggio raccolta di generi necessari

R. & P.

“<<Femmina penso, se penso la pace>>Edoardo Sanguineti celebrava la donna come portatrice di pace.

Con questo auspicio il Circolo del Partito Democratico di Siderno intende dedicare la Festa dell’Otto Marzo alla forza delle donne ucraine, espressione di coraggio e di grande resilienza.

Per questo motivo, la sezione di Siderno organizza una raccolta di materiale da medicazione (bendaggi, cerotti, garze, disinfettanti, alcool, asciugamani in microfibra, set riutilizzabili di piatti, bicchieri e posate), farmaci (antinfiammatori e antibiotici), prodotti per l’igiene (pannolini, assorbenti, spazzolini, dentifrici, saponi vari, mascherine e asciugamani di carta) e giocattoli per bambini che saranno poi consegnati alla Caritas Diocesana per la prossima spedizione di volontari a sostegno dei profughi ucraini.

La sede del Pd, sita in via degli Oleandri, rimarrà aperta martedì 8, dalle ore 17:00 alle ore 20:30 per la raccolta dei generi necessari.

Coltiviamo la speranza di rendere questo paese un posto migliore.

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno