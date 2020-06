Parco Nazionale dell’Aspromonte, Crinò si congratula con il nuovo Presidente Giuseppe Pizzimenti

R & P

“Voglio rivolgere le mie congratulazioni e un augurio di buon lavoro al neo eletto presidente della Comunità del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Pezzimenti, sindaco di Gerace. Sono convinto che, attraverso le funzioni consultive e propositive che sono proprie dell’organismo che è stato chiamato a presiedere, riuscirà a lavorare per fare crescere ancora il territorio del parco e la sua comunità. Lo sforzo collettivo dovrà essere quello di far percepire il Parco come una straordinaria opportunità di rilancio del tessuto socio-economico di un territorio drammaticamente piegato dalla pandemia. Tutela, salvaguardia e promozione del territorio del Parco dovranno essere gli obiettivi del neo presidente, del consiglio direttivo e dell’intera comunità che costituisce l’Ente. Il Parco saprà continuare ad essere sempre di più un interlocutore prezioso per i territori. Non un vincolo o un intralcio allo sviluppo delle realtà montane. Il territorio, mai come in questo preciso momento storico, per via della crisi provocata ad ogni livello dall’emergenza sanitaria per il virus, ha assoluto bisogno di fiducia e collaborazione tra gli enti che vi operano. Il Parco dovrà avere sempre più una rilevanza strategica per l’area montana, e dovremo essere capaci di lavorare insieme per contribuire a creare le condizioni perché rispetto e valorizzazione dell’ambiente si coniughino con crescita e sviluppo delle comunità locali superando le difficoltà. Il mio sarà un impegno forte e mi dichiaro fin d’ora disponibile a collaborare nell’ottica di una vera e concreta valorizzazione del Parco e di un ente che è una ricchezza e una risorsa per il nostro territorio”.

_________________ Giacomo Pietro Crinò

f/s