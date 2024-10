di Questura di Reggio Calabria

La Polizia di Stato di Palmi, alle prime ore della mattinata odierna, in Seminara ed altre città del nord Italia, sta dando esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per 5 soggetti e della misura degli arresti domiciliari per altri 4 soggetti, indiziati, allo stato del procedimento in fase di indagini preliminari e fatte salve diverse valutazioni nelle fasi successive, del reato di violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata in pregiudizio di una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne.

Maggiori dettagli saranno comunicati nel corso della conferenza stampa prevista alle ore 11.00 presso la sala Nicola Calipari della Questura, con la presenza del Procuratore della Repubblica di Palmi, dr. Emanuele Crescenti.