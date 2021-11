‘NDRANGHETA Klaus Davi:”Nelle prossime ore farò blitz dai capi mafia di Siderno”

R. & P.

Si apprende che nelle prossime ore Klaus Davi, giornalista e massmediologo, sarà a Siderno per chiedere conto ai capi mafia e a presunti killer in libertà il motivo di tanta recrudescenza sul territorio.

“Diversi presunti esponenti della ‘ndrangheta sono stati scarcerati a seguito delle ultime operazioni giudiziarie per effetto di vari provvedimenti, per cui sono in circolazione sia reggenti, boss e semplici affiliati. Noi porremo le domande e vedremo cosa ci diranno”, ha spiegato Davi.

Nei giorni scorsi il massmediologo ha incontrato ad Archi il boss Nino Imerti: l’intervista, durata 25 minuti, sarà pronta a essere diffusa settimana prossima.

“Siamo stati travolti dal caso di Checco Labate (Cosca Barreca), per questo i tempi si sono allungati. Porgo la mia totale solidarietà alla sindaca Fragomeni, all’Amministrazione comunale neo eletta e alle cittadine e ai cittadini di Siderno e della Locride, terra meravigliosa di cui sono Ambasciatore nel Mondo”, conclude Davi.