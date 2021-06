MONASTERACE Una “caretta caretta” depone le uova sulla spiaggia

di Guardia Costiera (foto d’archivio)

Una tartaruga “Caretta Caretta” ha deposto le uova in un tratto di spiaggia libera del litorale di Monasterace, proprio di fronte agli uffici della locale Delegazione di spiaggia.

La segnalazione è giunta alla Guardia Costiera da due coniugi di Stilo titolari di un Diving operante in zona.

I militari, dopo aver individuato il sito segnalato, hanno provveduto a metterlo in sicurezza per evitarne il danneggiamento insieme ai volontari locali del WWF impegnati nel progetto “TARTAMAR” finalizzato alla tutela e conservazione dei nidi di tartaruga Caretta Caretta.

Il sito è stato delimitato fino al limite della battigia, apponendo altresì dei cartelli di segnalazione della nidiata; il nido sarà monitorato fino alla schiusa delle uova che avverrà tra circa 45-60 giorni.

Si invitano tutti i bagnanti e gli avventori della spiaggia, soprattutto in questo periodo,al massimo rispetto e collaborazione per la tutela del nido affinché i piccoli possano nascere in totale sicurezza.

La tartaruga Caretta Caretta, pur essendo la tartaruga marina più comune del Mar Mediterraneo, è fortemente minacciata in quanto è al limite dell’estinzione nelle acque italiane.

Chi dovesse trovare nidi di tartaruga marinao tracce di passaggi delle tartarughelungo le spiagge può chiamare la Guardia Costiera al numero 1530.

Il personale della Guardia Costiera è impegnato quotidianamente nel controllo delterritorio in materia ambientale, nella salvaguardia delle specie di flora e fauna marine, degli ecosistemi e dei cetacei