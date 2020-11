MOBILITAZIONE SINDACI ROMA I primi cittadini soddisfatti dell’incontro con il premier Conte e il ministro Speranza

di Redazione

“La mobilitazione di Anci Calabria e di tutti i sindaci a Roma (oltre 200 presenti!!) ha ottenuto un primo indiscusso risultato. Siamo molto soddisfatti dell’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con il ministro della Salute Roberto Speranza”.

E’ quanto riporta una nota stampa dell’Anci Calabria.

“In un clima di leale collaborazione istituzionale – è scritto – sono state attentamente ascoltate ed in gran parte recepite le nostre istanze, ed in particolare è emersa la consapevolezza del Governo che il commissariamento della sanità regionale dovrà avere una durata breve. Abbiamo avuto rassicurazioni sull’impegno economico da parte del Governo per andare verso l’eliminazione del debito della sanità regionale. E’ stata anche accolta – prosegue la nota – la nostra proposta di un confronto costante e ravvicinato tra il Governo ed i sindaci sulle scelte operate dai commissari (ad ogni livello) che vanno ad incidere sulla salute dei cittadini calabresi e sui territori, e per monitorare l’attuazione dei punti oggi concordati”.

“La delegazione di Anci Calabria – conclude la nota – ha infine ribadito che tutta la comunità dei sindaci calabresi attende un primo segnale concreto in sede di conversione del decreto legge cd. Calabria”.