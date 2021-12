Mcdonald’s Siderno celebra la ventesima edizione di solidarietà di Mc Happy Day

di Simona Ansani

SIDERNO – 《Teniamo la famiglia vicina quando la cura è lontana, perché una famiglia unita è la prima forma di cura》. È il bellissimo messaggio di supporto, vicinanza e aiuto concreto che l’organizzazione no profit internazionale, Ronald McDonald, dal 1974 aiuta le famiglie dei bambini malati a rimanere unite, 《perché stare insieme migliora il loro benessere. Diamo alla famiglia la possibilità di stare vicina ai bimbi e alle cure ospedaliere necessarie》.

Proprio per rafforzare questo impegno quotidiano e celebrare la ventesima edizione di McHappy Day, iniziativa straordinaria di raccolta fondi, a supporto per le 4 Case Ronald e le 3 Family Room italiane a tenere unite le famiglie dei piccoli pazienti, grazie al sostegno dei tanti donatori, il McDonald’s di Siderno ha consegnato l’assegno alla fondazione di 3.030 euro. Ma la raccolta continua, perché ogni giorno possiamo regalare amore a chi ne ha più bisogno. Come fare dunque? Direttamente presso il ristorante McDonald’s di Siderno oppure:

BONIFICO BANCARIO:

FONDAZIONE PER L’INFANZIA RONALD MCDONALD ITALIA

IBAN: IT06A0503401688000000016500

BIC / SWIFT: BAPPIT21312

VERSAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE:

Poste Italiane Spa

C/C postale n. 99004251

intestato a Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia.

Ronald McDonald House Charities ha oggi una rete a livello mondiale che abbraccia più di 60 Paesi e porta avanti la sua causa grazie all’aiuto di più di 536.000 volontari attivi.

Il 90% degli Ospedali di eccellenza pediatrica di tutto il mondo beneficia di almeno uno dei programmi Ronald McDonald House Charities. Ogni anno milioni di bambini e famiglie beneficiano di una delle iniziative RMHC in

tutto il mondo.

《Ci proponiamo principalmente di costruire, acquistare o gestire Case Ronald McDonald ubicate nelle adiacenze di strutture ospedaliere d’eccellenza e Ronald McDonald Family Room, situate direttamente all’interno dei reparti pediatrici, per offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera》. Le Case Ronald McDonald attive in Italia sono 4: Casa Ronald Brescia, Casa Ronald Roma Palidoro, Casa Ronald Roma Bellosguardo e Casa Ronald Firenze. Le Ronald McDonald Family Room invece sono 3 e si trovano a Bologna, ad Alessandria e a Milano. Un altro recente progetto è Hospitality à la Carte, da gennaio 2019 nelle corsie ospedaliere a Brescia.

In collaborazione con:

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna

ASST Spedali Civili di Brescia

Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria

Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda