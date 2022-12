McDonald’s per il sociale: una donazione a supporto delle 4 Case Ronald e 3 Family Room

R. & P.

SIDERNO – Quest’anno si terrà la 20^ edizione di McHappy Day, iniziativa straordinaria di raccolta fondi, che servirà per supportare le 4 Case Ronald e le 3 Family Room italiane a tenere unite le famiglie dei piccoli pazienti di alcuni dei principali ospedali pediatrici italiani quando la cura è lontana. In questi 19 anni di McHappy Day sono stati raccolti attraverso le attività nei ristoranti oltre 170 milioni di dollari a livello globale, grazie all’impegno del personale, dei licenziatari, di volontari, di testimonial e vip, ma soprattutto dei clienti.

McDonald’s ha una lunga tradizione di vicinanza al territorio e vuole essere un ‘buon vicino di casa’ per la comunità che lo ospita, anche restituendo parte dei suoi utili per il sostegno di iniziative sociali attraverso Fondazione Ronald. Anche in Italia aderiamo con entusiasmo a questo progetto con 25 giorni speciali dal 19 novembre al 14 dicembre 2021, durante i quali ogni ristorante ospita iniziative volte a stimolare la raccolta fondi, coinvolgendo le comunità locali in una grande iniziativa di solidarietà.

Con un vostro contributo, potremo fare molto di più. Spero che vorrete essere al nostro fianco nel sostenere questa importante causa! È possibile partecipare attraverso una donazione brevi manu presso il ristorante McDonald’s Siderno, SS 106 km 106,400 Siderno; tramite bonifico bancario o bollettino postale inserendo nella causale “Contributo McHappyDay 21 store Siderno”. Grazie

BONIFICO BANCARIO: FONDAZIONE PER L’INFANZIA RONALD MCDONALD ITALIA IBAN: IT06A0503401688000000016500 BIC / SWIFT: BAPPIT21312 VERSAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE: Poste Italiane Spa C/C postale n. 99004251 intestato a Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia