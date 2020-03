MARINA DI GIOIOSA IONICA Attivato il Centro Operativo Comunale per l’emergenza corona virus

R. & P.

Vista la diffusione epidemiologica che desta particolare attenzione soprattutto per la parte anziana della popolazione ovvero quella più fragile, che inevitabilmente subisce con più evidenza i disagi di questa condizione ambientale. L’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica, ha ritenuto opportuno, l’attivazione temporanea del COC (Centro Operativo Comunale) , a partire dalle 17:00 ieri , presso la casa comunale di Marina di Gioiosa Jonica individuando come sede di supporto il Comando di Polizia Locale di Via Dante , al fine di coordinare tutti gli interventi di assistenza alla popolazione sottoposta in quarantena domiciliare ovvero in condizioni di fragilità che dovessero verificarsi a seguito dell’evento epidemiologico con funzioni di supporto alla cittadinanza, grazie alla rete costruita tra la cri-comitato riviera dei gelsomini, l’arcipescafisa, la L.A.Do.S, la Protezione civile della regione Calabria, al Comando dei Carabinieri della nostra cittadina, la Questura , la Prefettura di Reggio Calabria, ed i responsabili dei nostri uffici comunali.

In tal senso oggi i vigili urbani di Marina di Gioiosa hanno effettuato un servizio di sul territorio controllando dodici persone risultate tutte autorizzate agli spostamenti dalla propria abitazione. Ciò è dimostrazione di quanto i cittadini di Marina di Gioiosa Ionica siano rispettosi delle norme relative al contrasto e della diffusione del covid-19.

Un grazie sincero ai cittadini, ai vigili urbani e a tutti coloro i quali stanno combattendo questa battaglia insieme a noi .

#TUTTOANDRàBENE

#IORESTOACASA