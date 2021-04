Marina di Gioiosa: attività chiuse a Pasqua, lo sfogo del consigliere Romeo

R. & P.

MARINA DI GIOIOSA IONICA – A seguito della decisione assunta dal nostro primo cittadino di chiudere le attività di commercio di generi alimentari per tutta la giornata di domenica, in occasione della festività pasquale, ritengo necessario chiarire la mia posizione e quella dell’assessore Giuseppe Coluccio.

Nel corso di un incontro con il sindaco, in qualità di consigliere delegato alle attività produttive e sostenuto dall’assessore Giuseppe Coluccio, ho espresso la mia contrarietà alla chiusura delle attività e ho reputato il provvedimento inadeguato e lesivo degli interessi degli imprenditori di Marina di Gioiosa Ionica.

Io e l’assessore Coluccio riteniamo non sia corretto ricorrere a misure restrittive due giorni prima le festività pasquali, così come prendiamo atto che una decisione in tal senso è ancora più limitativa delle disposizioni governative in materia di contrasto al Covid. Per giunta si tratta di un provvedimento unico nella Locride, a dimostrazione del fatto che le attività commerciali situate nei comuni limitrofi resteranno aperte.

La mia candidatura nasce con l’intento di servire la mia comunità e di portare avanti con coerenza i miei ideali ed è per queste ragioni che non posso e non possiamo condividere il contenuto dell’ordinanza. Non possiamo condividere interventi che limitano senza alcuna giustificazione la libera iniziativa economica privata.

Nonostante le incomprensioni e le divergenze politiche continuerò a portare avanti il mio lavoro a sostegno dei commercianti di Marina di Gioiosa Ionica e mi farò sempre portavoce di tutti voi.

Il consigliere comunale

delegato alle attività produttive

Giuseppe Romeo