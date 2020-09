MARINA DI GIOIOSA Attivato il servizio di segretariato sociale

R. & P.

Sin dal nostro insediamento stiamo lavorando a stretto contatto con l’Ambito Territoriale con comune capofila Caulonia.Da subito l’attenzione sull’aspetto sociale è stato alto e proprio per questo il nostro comune ha fortemente voluto l’attivazione del servizio del segretariato sociale. Questo servizio è fondamentale per la nostra comunità, rappresenta la porta d’accesso al sistema dei servizi territoriali integrati e ciò grazie alla professionalità delle assistenti sociali dell’ambito territoriale. Lo sportello prevede, l’accoglienza e l’analisi delle domande del cittadino e l’individuazione del bisogno sociale , informazioni sull’offerta dei servizi e sulle procedure di accesso, orientamento ed accompagnamento all’utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali, alle segnalazioni e alla trasmissione ai servizi sociali per la presa incarico , monitoraggio sociale in collaborazione con le forze sociali del territorio , promozione di scambi e confronti con enti e organizzazioni di cittadini, ed infine informazioni relative alle misure di contrasto alle povertà e di inclusione sociale. “Sono convinta che una comunità sana si vede dalla programmazione dei bisogni dei cittadini – dichiara Valentina Femia, consigliere delegato alle politiche sociali – e sono soddisfatta del fatto che stiamo costruendo piano piano la rete sociale, aprendo le nostre porte alle realtà che operano da sempre nei vari settori del sociale. Costruire la rete, vuol dire – conclude Valentina Femia – spezzare quel concetto sbagliato di far passare un diritto per un favore .”