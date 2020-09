MALTEMPO A Siderno le mareggiate distruggono i lidi del lungomare(Immagini e VIDEO)

di Antonella Scabellone – Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2020

SIDERNO- L’ondata di maltempo che in queste ore sta flagellando le coste joniche di Calabria e Sicilia non ha risparmiato il Lungomare di Siderno dove, questa notte, le mareggiate hanno distrutto diversi lidi in fase di smantellamento.

LIDO “AMICI DEL MARE”

Colti di sorpresa gli operatori turistici che hanno visto letteralmente volare per aria, anche a causa di una violenta tromba d’aria che si è abbattuta sulla città dalle 02.00 in poi, barche, ombrelloni, mattoni, cabine, pedane, frigoriferi, gonfiabili e quanto ancora non era stato portato in deposito dopo la chiusura della stagione balneare. Il mare, ingrossato da pioggia e vento, ha fatto il resto.

Grande lo sconforto dei proprietari dei lidi, molti dei quali hanno subito ingenti danni non essendo riusciti, nonostante l’intervento tempestivo, a mettere in sicurezza la maggior parte delle strutture che il mare si è portato via.

MINI BAR BEACH

LIDO TAMANGO

Dal punto di vista meteorologico, dopo le piogge intense di stamattina, la situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore. Ma neanche questa volta, il lungomare di Siderno, ne è uscito indenne.

Immagini

VIDEO