R. & P.

SIDERNO – 《Illuminiamo insieme la via per la Salute, promuovendo una maggiore consapevolezza e prevenzione sul diabete》. È lo spirito dell’evento di sensibilizzazione nazionale promosso dal Multidistretto Leo 108 Italy e realizzato dal Leo club Riviera Ionica presieduto da Maria Pia Bagnato, col patrocinio del Comune di Siderno, riassunto nell’hashtag #lightsondiabetes, in programma per il pomeriggio di giovedì 14 novembre. Dopo il tramonto, la facciata del palazzo municipale sarà illuminata di azzurro, colore scelto dal Multidistretto Leo 108 Italy per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e sulla cura di una malattia ancora troppo diffusa e dalle conseguenze potenzialmente dannose.