LOCRIDE AMBIENTE Da stasera riparte la raccolta dei rifiuti a Siderno

di Redazione

SIDERNO- “Il blocco di protesta dei lavoratori di Locride Ambiente è stato rimosso grazie alla mediazione e alla comprensione di tutte le parti coinvolte”.

E’ quanto fa sapere il Comune di Siderno.



Da stasera quindi, riparte la raccolta secondo il calendario previsto (organico e vetro).



“Ci potranno essere ancora dei disagi a causa dei rifiuti arretrati accumulati in questi ultimi giorni – si legge nell’avviso diramato – ma la società si è impegnata a provvedere con una raccolta straordinaria del territorio entro 4 giorni. Si invitano i cittadini a continuare a collaborare nonostante le difficoltà e a non rinunciare a differenziare. Anzi, si confida in una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di differenziare i singoli rifiuti”.