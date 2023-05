di Redazione

“Il 14 e 15 maggio saremo chiamati a scegliere la nuova Amministrazione comunale, il momento di massima democrazia e partecipazione per la nostra comunità. Il Partito Democratico non ha presentato alla città un proprio progetto politico e non ha stretto alleanze con altri gruppi politici. Non siamo presenti”.

Così, si legge nella nota stampa a firma del PD cittadino che, spiega le ragioni della mancata partecipazione alla tornata elettorale della prossima settimana.

“I motivi- è scritto- sono molteplici e non di secondaria importanza, in questo amaro epilogo, è risultato essere il decadimento verso cui il centrosinistra cittadino è scivolato negli anni.

Sfilacciamento, indifferenza, fallacia e personalismi, hanno indebolito e impedito ogni utile confronto.

Il Partito Democratico durante la fase delle trattative ha ripetutamente invocato i gruppi politici presenti in città a costruire un’aggregazione accomunata dal principio di discontinuità nei metodi e modi di amministrare, affermando i principi di trasparenza, rispetto delle regole e confronto democratico.

Tuttavia si è riscontrato, in chiave aggregativa, che per realizzare ciò non sono sufficienti le mere manifestazioni di volontà e impegno al cambiamento per modificare la storia politica dei singoli.

Siamo stati spesso, in questi mesi, il capro espiatorio davanti a ogni ostacolo e comprendiamo che l’autorevolezza del simbolo che rappresentiamo, prevede anche questo tipo di responsabilità.

Lo accettiamo e lavoreremo per riannodare fin da subito i fili del centro sinistra locrese, offrendo a giovani e meno giovani, l’opportunità di spendersi insieme al Partito Democratico affinché i temi della solidarietà, della tutela ambientale, del lavoro e dei diritti siano garantiti e tutelati”.

Il nostro è un impegno a rappresentare i bisogni inevasi dei cittadini e intendiamo farlo aprendo un confronto con le istituzioni, chiunque le rappresenterà.

In tal senso, riteniamo nostro dovere invitare gli elettori del Partito Democratico a fare una scelta, libera e democratica. Qualunque essa sia.

Il diritto al voto è una conquista di civiltà giunta a noi grazie al sacrificio dei nostri antenati, in molti persero la vita per ottenerla, è nostro compito onorarla e preservarla.



“Visionate le liste e programmi in campo, ascoltate i candidati a sindaco nei confronti pubblici e nei comizi che caratterizzeranno questo rush finale della campagna elettorale, valutate la credibilità delle proposte, la visione, la competenza di ognuno e scegliete.

Non possiamo esimerci dal farlo, non possiamo essere indifferenti.

Il nostro auspicio- conclude la nota – è che il confronto politico tra i candidati a sindaco, in questi ultimi giorni, proprio per favorire la scelta di tutti, possa essere trasparente, sereno e costruttivo.

In funzione della nostra scelta, chiediamo ad ognuno di loro di esprimersi sul concetto di bene pubblico, sul diritto di accoglienza e di dichiararsi antifascisti.

Il Partito Democratico sarà voce critica a difesa dei diritti dei cittadini e dei principi antifascisti di solidarietà ed eguaglianza.

In bocca al lupo a tutti i candidati e buona scelta agli elettori.

Viva la Democrazia!”.