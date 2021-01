LOCRI Confermata la chiusura delle scuole come da ordinanza n. 9/2021

R. & P.

L’Amministrazione comunale di Locri informa che le scuole di Locri rimarranno chiuse come da ordinanza comunale n. 9/2021, pur considerando la sospensione del Tar nei confronti dell’ordinanza n.1 della Regione Calabria.

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia che registra in città un incremento costante e preoccupante, considerato che la ripresa delle attività scolastiche in presenza rappresenta una forte criticità, non tanto per il possibile contagio all’interno degli Istituti ma quanto per i possibili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche e per l’ aumento della legittima circolazione delle persone fisiche all’interno della città, che può determinare un aumento del rischio di diffusione del contagio, si è ritenuto necessario confermare l’ordinanza già in vigore dal 06/01/2021.

Si precisa che sulla base della valutazione dell’andamento epidemiologico e tenendo conto dell’incidenza sul territorio, si procederà a valutare ed eventualmente rimodulare le disposizioni previste nella suddetta ordinanza.

Si rivolge l’invito alla comunità ad osservare le disposizioni previste per il contenimento del virus che, sul territorio della Locride, si sta, purtroppo, diffondendo in maniera celere e seria. È opportuno adottare comportamenti responsabili affinché la comunità possa ritornare, al più presto, alla normalità e i nostri ragazzi possano riprendere regolarmente le attività in presenza.

Locri, 08/01/2021

