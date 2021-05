LOCRI Citta’ pulita e plastic free:domenica 23 maggio l’iniziativa

(foto di archivio)

Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, Comitato di Quartiere Moschetta per la salvaguardia dei diritti civili, Associazioni La Città del Sole e Do ut Des per il progetto di Leo – in collaborazione e intesa col Comune di Locri Assessorati Ambiente e Cultura – ed insieme al WWF Reggio Calabria, lanciano questa iniziativa per diffondere un messaggio di cooperazione e sensibilità ambientale.

È necessario il grande impegno di tutti per far crescere in ciascuno di noi quella percettibilità emotiva protesa al rispetto della natura, necessaria a farci intimamente comprendere che in un mondo pulito si vive meglio.

In piazza Nosside (lungomare di Locri) saranno, inoltre, esposte opere realizzate con materiale di riutilizzo e riciclo e sarà possibile esporre anche oggettistica realizzata con la medesima tecnica – non a scopo di vendita – previa comunicazione e autorizzazione delle autorità preposte.

Il riuso dei materiali e riciclo dei rifiuti sono concetti densi di significato sociale e plasmano l’idea delle opportunità che possono essere create nel territorio, per il territorio.

Info & Adesioni da inviare qui:

Comitato di Quartiere Moschetta di Locri Osservatorio Ambientale

cell. 339 1119526 (Pres. Ornella Monteleone)

ornellamonteleone@libero.it

–

Osservatorio Ambientale

cell. 388 6586067 (Pres. Arturo Rocca)

dirittoperlavita@gmail.com

Presentarsi forniti di guanti da giardinaggio e di borraccia ( l’acqua sarà fornita dall’Osservatorio)